Андрей Викторович Столяров: сайт автора

NEW А.В.Столяров. Программирование: введение в профессию.

NEW А.В.Столяров. Введение в язык Си++ Издание пятое. М: МАКС Пресс, 2020. (Заголовок первого издания: Методы и средства визуального проектирования. Раздел «Введение в язык Си++». М.: МГТУГА, 2008)

NEW А.В.Столяров. Оформление программного кода. Методическое пособие. М: МАКС Пресс, 2019.

А.В.Столяров. В защиту негативной свободы: что не так с Чарльзом Тэйлором. Научно-публицистическое издание. М: МАКС Пресс, 2014.

А.В.Столяров. Программирование на языке ассемблера NASM для ОС Unix. Учебное пособие.

А.В.Столяров. Сверстай диплом красиво: LaTeX за три дня. М.:МАКС Пресс, 2010

А.В.Столяров. Проблемы информационного общества. Сборник статей М.: МАКС Пресс, 2008

А.В.Столяров. Операционная среда ОС UNIX для изучающих программирование. (Архитектура ЭВМ и СПО. Пособие для выполнения лабораторных работ в ОС UNIX. М.: МГТУГА, 2008)

А.В.Столяров. Введение в операционные системы. М.: Изд. отдел ВМК МГУ, 2006

А.В.Столяров. Практикум на ЭВМ: многопользовательский игровой сервер. Методическое пособие. М.: Изд. отдел ВМК МГУ, 2005